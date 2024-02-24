"هايكنج قنا" تحتفل بيوم التأسيس بالأهازيج الوطنية ومسيرة للسيارات وللخيول

احتفل فريق هايكنج قنا غرب عسير بذكرى يوم التأسيس ضمن فعاليّات نظمتها بلدية قنا، وشارك فريق هايكنج قنا بمسيرة وطنية مميزة انطلقت من قصر "ابر امزليل" التاريخي الذي يفوق عمره الـ 200 عاكم وصولاً إلى حديقة المليحة.
وبدأت الفعاليّات عند الساعة الرابعة عصرًا بمسيرة للسيارات والخيول والراجلة التي ترفع الأعلام وتصدح بالأهازيج الوطنية عبر مكبرات الصوت التي كانت تحملها إحدى العربات.
والتقط المشاركون صورًا تذكارية أمام القصر ثم أقلتهم الحافلات إلى ساحة البلدية وانطلقت من هناك مسيرة المشي تتقدمهم الخيول والفرسان وراية التوحيد وسط ارتداء المشاركين الأزياء الجميلة من تراث الوطن.
وأُقيمت عددٌ من الفعاليّات المصاحبة في الحديقة منها خيمة الضيافة ومتحف بنت القرية وبنت الزهيري لعرض بعض المقتنيات التراثية.
وشارك قائد هايكنج قنا إبراهيم الفلقي في تقديم فقرات المسرح وسحب الجوائز على الحضور وشارك الجميع في الفولكلور الشعبي على أنغام الموسيقى الوطنية على المسرح، معبّرين عن ولائهم واعتزازهم بالوطن وقيادته الرشيدة.