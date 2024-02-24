"هايكنج قنا" تحتفل بيوم التأسيس بالأهازيج الوطنية ومسيرة للسيارات وللخيول

وشارك قائد هايكنج قنا إبراهيم الفلقي في تقديم فقرات المسرح وسحب الجوائز على الحضور وشارك الجميع في الفولكلور الشعبي على أنغام الموسيقى الوطنية على المسرح، معبّرين عن ولائهم واعتزازهم بالوطن وقيادته الرشيدة.