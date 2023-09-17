محافظ الأفلاج يتسلّم نسخةً من شهادة اعتماد "سباهي"

من جهته هنّأ محافظُ الأفلاج، مديرَ المستشفى، لتحقيق هذا الإنجاز، مثمّنًا لكل منسوبي المستشفى جهودَهم في تقديم ما يخدم المراجع والمريض، والتحسين المستمرّ للرقي بالخدمات الصحية في المستشفى التي ترقى لخدمة سكان المحافظة.