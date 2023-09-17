محافظ الأفلاج يتسلّم نسخةً من شهادة اعتماد "سباهي"

تسلّم محافظُ الأفلاج الدكتور أحمد العلم صباح، اليوم الأحد، من مدير مستشفى الأفلاج العام سلطان الدوسري؛ نسخةً من شهادة الاعتماد "سباهي"؛ تقديرًا للدعم الذي يقدّمه المحافظ للمستشفى ومنسوبيه.
وكان "الأفلاج العام" قد حصل، قبل أيام عدة، على شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"؛ نظير نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة والالتزام والجودة، وتوفير أقصى درجات الخدمات للمستفيدين من خلالها.
من جهته هنّأ محافظُ الأفلاج، مديرَ المستشفى، لتحقيق هذا الإنجاز، مثمّنًا لكل منسوبي المستشفى جهودَهم في تقديم ما يخدم المراجع والمريض، والتحسين المستمرّ للرقي بالخدمات الصحية في المستشفى التي ترقى لخدمة سكان المحافظة.
وأكّد المحافظ أن هذا الإنجاز سيكون دافعًا للاستمرار في التميُّز وتحقيق المزيد من النجاحات.
يُذكَر أن مستشفى الأفلاج أحدث نقلةً نوعية في تقديم أفضل الخدمات الطبية، والتوسع في العيادات الصحية، باستقطاب كوادر صحية مؤهّلة في عدد من التخصصات، واستحداث التقنيات.