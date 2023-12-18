تعليم المجمعة تحتفي بـ"يوم اللغة العربية" بعدد من البرامج والأنشطة والفعاليات

ودعا مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم مدارس البنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية إلى الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي؛ مؤكدًا الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية وفق شعارها لهذا العام "العربية: لغة الشعر والفنون"، وتفعيل دورها الحيوي الذي تؤديه "العربية" في نشر الثقافة والعلم والمعرفة والفنون والآداب وتميزها بجماليتها اللغوية والصوتية والبلاغية.