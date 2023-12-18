تعليم المجمعة تحتفي بـ"يوم اللغة العربية" بعدد من البرامج والأنشطة والفعاليات

تحتفي إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، باليوم العالمي للغة العربية 2023 تحت شعار "العربية: لغة الشعر والفنون"، والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام؛ وذلك في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية.
ويأتي الاحتفاء باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم الخالدة ومكانتها العالمية وحضورها المتفرد لكونها أكثر اللغات الإنسانية انتشارًا.
ودعا مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم مدارس البنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية إلى الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي؛ مؤكدًا الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية وفق شعارها لهذا العام "العربية: لغة الشعر والفنون"، وتفعيل دورها الحيوي الذي تؤديه "العربية" في نشر الثقافة والعلم والمعرفة والفنون والآداب وتميزها بجماليتها اللغوية والصوتية والبلاغية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد المطيري، أن إدارة التعليم أعدت خطة العمل لتفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تُبزر أهمية اللغة العربية وتعززها لدى الطلبة.