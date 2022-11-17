إجراء أكثر من 19 ألف عملية بمستشفيات "صحة عسير"

تمكنّت الفرق الطبية في مستشفيات صحة عسير، من إجراء أكثر من 19 ألف عملية، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2022.
جرى إجراء 19776 عملية في مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها، في مستشفيات: عسير المركزي وأحد رفيدة العام ومحايل العام وخميس مشيط العام وسراة عبيدة العام وظهران الجنوب العام والنماص العام وبلّسمر العام والمجاردة العام ورجال ألمع العام وخميس مشيط للولادة والأطفال وأبها للولادة والأطفال.
وشملت العمليات التي أجريت ١٤٧ عملية سمنة، و٥٩ جراحة قلب وصدر، و٤٣٤ عملية أسنان، و٢٥٨٨ عملية أنف وأذن وحنجرة، و٣٧٤٩ عملية جراحة عامة، و٣٧٤ عملية في جراحة الأعصاب، و٣٤٩٢ عملية في أمراض النساء والولادة ، و١٢٦١ عملية في تخصص العيون.
كما تم إجراء ٢٧٠ عملية في جراحة الفم، و٣٧٠٣ عمليات في جراحة العظام، و٦٩٩ عملية في جراحة الأطفال، و٦٩٢ جراحة تجميلية، و١٩٩٣ جراحة مسالك، و٣١٥ جراحة أوعية دموية.