إجراء أكثر من 19 ألف عملية بمستشفيات "صحة عسير"

جرى إجراء 19776 عملية في مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها، في مستشفيات: عسير المركزي وأحد رفيدة العام ومحايل العام وخميس مشيط العام وسراة عبيدة العام وظهران الجنوب العام والنماص العام وبلّسمر العام والمجاردة العام ورجال ألمع العام وخميس مشيط للولادة والأطفال وأبها للولادة والأطفال.