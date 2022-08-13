تُنَظمه الغرفة.. أمير المنطقة الشرقية يرعى النسخة الثامنة من معرض وظائف 2022

وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإبراز دور هذا القطاع في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتوظيف من جهة أخرى،