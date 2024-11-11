بالصور.. "مركز الأسنان التخصصي" بشمال جدة يُطلق مبادرتَيْن لتعزيز الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات

أطلق مركز طب الأسنان التخصصي شمال جدة، التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمُّع جدة الصحي الثاني، في الربع الرابع لعام 2024م مبادرتَيْن توعويتَيْن وتثقيفيتَيْن؛ لتعزيز الصحة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين تحت شعار "الطريق لرؤية 2030 والعالمية".
وركزت المبادرة الأولى على تحقيق إحدى أهم استراتيجيات تجمُّع جدة الصحي الثاني في تعزيز الوقاية، وتقديم أجود الخدمات للمرضى والمراجعين تزامنًا مع الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.
وكانت المبادرة تحت شعار "الريادة في مكافحة العدوى لمنشآت صحية آمنة"، واستمرت أسبوعًا، وهدفت إلى التعريف بأساليب الوقاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الصحية التي تساهم في تقليل خطر انتقال العدوى ومكافحتها بالمنشآت الصحية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يوافق الخامس من شهر نوفمبر في كل عام، أطلق المركز المبادرة الثانية تحت شعار "الجودة من الامتثال إلى الأداء"، وتم خلالها تبادُل المعلومات التي تتعلق بأهمية إدارة الجودة الشاملة، ونُظمها، وتطبيقاتها، كأساس وركيزة للتميز المؤسسي، ودورها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
كما ركزت على التعريف بالأدوات الأساسية لضبط الجودة، والتعريف بمخطط السبب والأثر، وخطوات بناء المخطط، وقوائم الاختيار، وخرائط التدفق أو المسار، ومخطط التبعثر أو الانتشار، والتوزيعات التكرارية والإبلاغ عن الحوادث غير المتوقعة، والتعامل مع الحدث، وتعزيز ثقافة عدم اللوم للموظفين.
واشتملت المبادرة على معرض احتوى على أركان تفاعلية، تتحدث عن سياسة البلاغات OVR، وأيضًا مشاريع التحسين، وأدوات الجودة، وأبعاد الجودة في الرعاية الصحية، إضافة لعرض فيديو توعوي على شاشات المركز.
وتخلل ذلك تكريم سفراء الجودة من منسقي الجودة بالأقسام والإدارات تقديرًا لجهودهم في المساهمة بنشر ثقافة الجودة بالمركز، والعمل على تطبيقها.
وشمل التكريم أيضًا الأقسام ذات الأداء المتميز.
وأبان الدكتور خالد أحمد بافيل، مدير مركز طب الأسنان التخصصي بشمال جدة، أن هاتين المبادرتَين يُعتبر إحدى خطط المركز التحسينية والتطويرية نحو التميز، التي نسعى إلى تعزيزها في المركز، سواء التوعوية للمرضى والمراجعين، أو التثقيفية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الموظفين والجودة والتميز والاستدامة في تقديم الخدمات في المركز، والرقي بها إلى أعلى المستويات التي تضاهي المراكز العالمية.
وأعرب "بافيل" عن شكره لجميع منسوبي المركز على جهودهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية للمرضى والمراجعين، ومتابعتهم المستمرة، وتوعيتهم بأهم أساليب الوقاية للمحافظة على صحة الأسنان وصحة الفم. كما ثمَّن دعم المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة، الدكتور محمود أبو رمش، للمركز متابعته المركز، والوصول به إلى أرقى المستويات في تقديم الخدمات الطبية لعلاج الأسنان، وتوسُّعها، واستحداث الخدمات الحديثة والتقنيات المتطورة في علاج الأسنان.