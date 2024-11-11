بالصور.. "مركز الأسنان التخصصي" بشمال جدة يُطلق مبادرتَيْن لتعزيز الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات

وأبان الدكتور خالد أحمد بافيل، مدير مركز طب الأسنان التخصصي بشمال جدة، أن هاتين المبادرتَين يُعتبر إحدى خطط المركز التحسينية والتطويرية نحو التميز، التي نسعى إلى تعزيزها في المركز، سواء التوعوية للمرضى والمراجعين، أو التثقيفية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الموظفين والجودة والتميز والاستدامة في تقديم الخدمات في المركز، والرقي بها إلى أعلى المستويات التي تضاهي المراكز العالمية.