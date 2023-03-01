الاجتماع الدوري لمجلس شؤون "المسجد الحرام" يناقش تطوير الخدمات المقدمة لزائريه

ترأس مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، بحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتطرق إلى آلية تطوير الأعمال بالتكامل والتنسيق بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.