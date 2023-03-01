الاجتماع الدوري لمجلس شؤون "المسجد الحرام" يناقش تطوير الخدمات المقدمة لزائريه

ترأس مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، بحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتطرق إلى آلية تطوير الأعمال بالتكامل والتنسيق بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.
وبحث الاجتماع أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام وكيفية تطويرها ومعالجة المعوقات وإيجاد الحلول لها وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام.
وأوضح "المحيميد" أن هذه الاجتماعات تأتي بدعم وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، مشيرًا إلى دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز الاقتراحات والاستفسارات والمهام المتعلقة بالمسجد الحرام خلال موسم العمرة، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بسائر الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومواكبة رؤية (2030).