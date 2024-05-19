"صحة الشرقية" تنظم فعاليّة الأسبوع العالمي للتحصينات للعام 2024م

وشملت الفعاليّة أركانًا توعوية لتعريف الزوار بأهمية التحصينات وفوائدها، وتوزيع المطبوعات والمواد التثقيفية للتعريف باللقاحات المتاحة والجدول الزمني للتحصينات الموصى بها، وكذلك تهدف الأركان إلى تعزيز استخدام اللقاحات وتوعية المجتمع بأهمية التحصينات في الوقاية من الأمراض المعدية والحد من انتشارها.