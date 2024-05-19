"صحة الشرقية" تنظم فعاليّة الأسبوع العالمي للتحصينات للعام 2024م

نظمت صحة الشرقية ممثلةً بإدارة الصحة العامة فعاليّة الأسبوع العالمي للتحصينات لعام 2024م، تحت عنوان “حياة طويلة للجميع"، بحضور مدير عام الشؤون الصحية الأستاذ الدكتور فارس الهمزاني، وذلك بمجمع العثيم مول بالدمام يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024م وتستمر الفعاليّة حتى 23 مايو 2024م.
وهدفت الفعاليّة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع في أهمية تلقي التطعيمات لوقايتهم وحمايتهم من الإصابة بالأمراض وانتقال العدوى بشتى أنواعها مما يسمح لهم بأن يعيشوا حياة أكثر سعادة وصحة دائمة.
وشملت الفعاليّة أركانًا توعوية لتعريف الزوار بأهمية التحصينات وفوائدها، وتوزيع المطبوعات والمواد التثقيفية للتعريف باللقاحات المتاحة والجدول الزمني للتحصينات الموصى بها، وكذلك تهدف الأركان إلى تعزيز استخدام اللقاحات وتوعية المجتمع بأهمية التحصينات في الوقاية من الأمراض المعدية والحد من انتشارها.
وأوضحت صحة الشرقية أن مثل هذه الفعاليّات الخاصة بالتحصينات تسعى إلى زيادة الوعي بأهمية التحصينات وتشجيع المجتمعات على استخدام اللقاحات كوسيلة فعّالة للوقاية من الأمراض المعدية.