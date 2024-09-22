"الرويسان": مناسبة اليوم الوطني تعكس في نفوسنا مشاعر الفخر والانتماء والولاء

وأردفت: "عم الأمن والرخاء والتعليم البلاد بعد أن وحدها المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حيث كانت الجزيرة العربية تشبه مرتعاً للتناحر والجهل والاقتتال، لترفع راية التوحيد الخضراء وعليها سيف العدل والحزم، وكثيرًا ما نسمع مقولة: أي أحد تقع عليه مظلمة من أي مسؤول (والله ما يردني إلا سلمان)، حيث كان مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينها أميرًا للرياض، وكان وما زال مكتبه وقصره مفتوحين، ولا ننسى مقولة الملك سلمان -حفظه الله- (أبوابنا مفتوحة وأذاننا صاغية)".