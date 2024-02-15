92 ألف طالب وطالبة ينهون يومهم الأول من الاختبارات بمدارس محايل

انطلقت في مدارس تعليم محايل عسير, اليوم الخميس, اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1445هـ ,حيث أدى أكثر من 92 طالبًا وطالبة في 788 مدرسة في ظل تكامل الاستعدادات والتجهيزات في المدارس, وأنهى الطلاب والطالبات يومهم الأول من الاختبارات.