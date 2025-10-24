"هيئة الشرقية" تنظم دورة تدريبية في مهارات لغة الإشارة لمنسوبيها

في إطار برامجها التدريبية التطويرية، نظّم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية دورة تدريبية بعنوان “أساسيات لغة الإشارة”، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية في الدمام.
واستهدفت الدورة منسوبي الفرع واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بهدف رفع مستوى الوعي بمهارات التواصل بلغة الإشارة، وتمكين المشاركين من إتقان المبادئ الأساسية للتخاطب مع فئة الصم.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات منسوبي الهيئة على تقديم خدمة مجتمعية تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتفعيل دورهم في التواصل الشامل والفعّال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود فرع الهيئة في تنمية مهارات منسوبيه وتطوير كفاءاتهم، ودعم رسالة الهيئة في تعزيز حضورها المجتمعي، من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في تحقيق الكفاءة والشموليّة في الأداء الميداني.