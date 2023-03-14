وكيل إمارة تبوك يُدشن فعاليات "أسبوع البيئة" بالمنطقة

دشن وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، فعاليات "أسبوع البيئة" لهذا العام في تبوك.
وتنظم "أسبوع البيئة" وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتضمن عددًا من الفعاليات المصاحبة، تحت شعار "بيئتك تعرفك".
واستمع "الحقباني" إلى شرح من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي، عن الفعاليات والبرامج والأنشطة المصاحبة للأسبوع البيئي.
وقال مدير عام الفرع: إن فعاليات "أسبوع البيئة" تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكدًا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة.
وأشار إلى أن فعاليات "أسبوع البيئة" بالمنطقة يتخللها عدد من الأنشطة الميدانية، منها إقامة معرض في تبوك، يشارك به أكثر من 14 جهة حكومية وأهلية غير ربحية، وآخر في أملج، إضافة لأكثر من 15 مبادرة تنظم في تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها، تشمل أعمال التشجير ونثر البذور في مواقع عدة وحملات لتنظيف الشواطئ وتنظيف أعماق البحر في بعض المرافئ بالمحافظات الساحلية.