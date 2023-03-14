وكيل إمارة تبوك يُدشن فعاليات "أسبوع البيئة" بالمنطقة

وأشار إلى أن فعاليات "أسبوع البيئة" بالمنطقة يتخللها عدد من الأنشطة الميدانية، منها إقامة معرض في تبوك، يشارك به أكثر من 14 جهة حكومية وأهلية غير ربحية، وآخر في أملج، إضافة لأكثر من 15 مبادرة تنظم في تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها، تشمل أعمال التشجير ونثر البذور في مواقع عدة وحملات لتنظيف الشواطئ وتنظيف أعماق البحر في بعض المرافئ بالمحافظات الساحلية.