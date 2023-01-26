"ابن سمار" يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة

رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بِمُناسبة ذكرى البيعة الثامنة لتوليه للحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.
وقال "ابن سمار": "ذكرى البيعة الثامنة هي ذكرى نعتز بها ونفتخر بها كسعوديين عشنا وترعرعنا في هذا البلد المعطاء وتدعونا للفخر والاعتزاز بِقيادتنا الرشيدة الحكيمة، التي كافحت لنعيش بهناء ورخاء، حقيقة هي 8 أعوام مليئة بالإنجازات والعطاء والنماء والازدهار، شهدت خلالها الكثير والكثير من الاستراتيجيات والرؤى والخطط والنجاحات والإنجازات، وأولها الرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي نسير في خطاها، وعلى أمل أن تتحقق بكل ما يرضي الله عز وجل.
وقال: ما تشهده المملكة من مشاريع تنموية في مختلف المناطق وبعمل دؤوب مُستمر يؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على أن تكون المملكة العربية السعودية أحد أهم دول العالم اقتصاديًا وبِكُل تأكيد ستعود -بمشيئة الله تعالى- بالنفع والخير لأفراد هذا البلد المعطاء، وهذا لم يكن يتحقق إلا بفضل الله تعالى أولًا وأخيرًا، ومن ثم بفضل قيادتنا الحكيمة الرشيدة وعلى رأس الهرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- نُجدد البيعة ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، ونسأل الله أن يحفظ قائدنا المُلهم الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يطيل في عمره على خير وطاعه، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء".