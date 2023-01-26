"ابن سمار" يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة

وقال: ما تشهده المملكة من مشاريع تنموية في مختلف المناطق وبعمل دؤوب مُستمر يؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على أن تكون المملكة العربية السعودية أحد أهم دول العالم اقتصاديًا وبِكُل تأكيد ستعود -بمشيئة الله تعالى- بالنفع والخير لأفراد هذا البلد المعطاء، وهذا لم يكن يتحقق إلا بفضل الله تعالى أولًا وأخيرًا، ومن ثم بفضل قيادتنا الحكيمة الرشيدة وعلى رأس الهرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- نُجدد البيعة ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، ونسأل الله أن يحفظ قائدنا المُلهم الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يطيل في عمره على خير وطاعه، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء".