أمير الباحة يستقبل مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم؛ مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي الرائد مهندس سعيد بن جمعان الزهراني.
واستمع أمير الباحة لشرح عن المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها الهيئة في المجالات الفنية والهندسية والتنظيمية والإجرائية الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة، والحماية من الحريق في المنشآت التي تشرف عليها الهيئة بمنطقة الباحة ومحافظاتها.
وقد نوه إلى أهمية الأعمال التي تقوم بها الهيئة العليا للأمن الصناعي في سبيل حماية المنشآت الحيوية بالمنطقة وضمان سلامتها، بعد توفيق الله عز وجل، وأهمية التكامل في ذلك مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية المساندة.
من جانبه قدم مدير الفرع شكره للأمير حسام بن سعود على حفاوة الاستقبال والاستفادة من توجيهاته، ودعمه غير المستغرب، في ظل قيادتنا الرشيدة، أيدها الله.