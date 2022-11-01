أمير الباحة يستقبل مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي

وقد نوه إلى أهمية الأعمال التي تقوم بها الهيئة العليا للأمن الصناعي في سبيل حماية المنشآت الحيوية بالمنطقة وضمان سلامتها، بعد توفيق الله عز وجل، وأهمية التكامل في ذلك مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية المساندة.