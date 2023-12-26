"الصنيدح" يتفقّد عددًا من المشروعات التنمويّة بمحافظة بقعاء

ورافق "الصنيدح"، خلال الجولة التفقدية، رئيسُ بلدية محافظة بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف، وعدد من مديري الأقسام بالبلدية؛ للوقوف ميدانيًّا والاطلاع على تنفيذ المشروعات التنموية.