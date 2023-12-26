"الصنيدح" يتفقّد عددًا من المشروعات التنمويّة بمحافظة بقعاء

تفقّد محافظُ بقعاء المكلف فهد بن صنيدح الصنيدح، الاثنين، عددًا من المشروعات التنموية التي تنفّذها بلدية المحافظة.
ورافق "الصنيدح"، خلال الجولة التفقدية، رئيسُ بلدية محافظة بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف، وعدد من مديري الأقسام بالبلدية؛ للوقوف ميدانيًّا والاطلاع على تنفيذ المشروعات التنموية.
وشملت الجولةُ التفقدية مشروعَ أعمال السفلتة بمحافظة بقعاء، ومشروعات أعمال تطوير وتأهيل حديقة الملك عبدالله، وحديقة المملكة، وحديقة بقعاء الشرقية، والمنطقة الصناعية، ومشروع إنشاء الدوار بالمدخل الشرقي، والمطل، والمدينة الصناعية.
واستمع "الصنيدح" إلى شرحٍ مفصل من رئيس البلدية المهندس طلال الشريف، عن جهود البلدية في متابعة سير الأعمال في تلك المشروعات، ووجَّه بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع وتكثيف الجهود.
واختتم محافظُ بقعاء جولتَه التفقُّدية، مؤكّدًا حرصَ القيادة الرشيدة على متابعة المشروعات التنموية التي تحقّق تطلُّعات ورفاهية المواطنين في ظلّ توجيهات أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.