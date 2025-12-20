جمعية "إنماء الأسرية بفيفاء" تختتم الأسبوع الأول من "نتحاور بوعي"

اختتمت جمعية إنماء الأسرية بفيفاء الأسبوع الأول من مبادرة «نتحاور بوعي» بنجاح لافت، وسط تفاعل مجتمعي واسع، ضمن سلسلة فعاليات توعوية وتدريبية تستهدف الأسرة بمختلف فئاتها.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي الأسري، وترسيخ ثقافة الحوار الإيجابي، وتمكين أفراد الأسرة من مهارات التواصل الفعّال، بما يسهم في رفع جودة العلاقات الأسرية وبناء بيئة اجتماعية أكثر وعيًا واستقرارًا.
وأوضحت الجمعية أن المبادرة تستكمل فعالياتها خلال الأسبوع الثاني، من خلال مسابقات تفاعلية، ودورات تدريبية متخصصة، ولقاءات توعوية، إلى جانب فعاليات جماهيرية مفتوحة، تُنفذ بأساليب حديثة تراعي احتياجات المجتمع وتسهم في تحويل المفاهيم التربوية إلى ممارسات عملية.
وأكدت الجمعية أن المبادرة تأتي ضمن برامجها المجتمعية الهادفة إلى بناء أسرة واعية ومتماسكة، وتعزيز القيم الإيجابية، وتحقيق أثر تنموي مستدام في محافظة فيفاء.
ودعت الجمعية أفراد المجتمع إلى المشاركة والتفاعل مع فعاليات الأسبوع الثاني، دعمًا لرسالة المبادرة وتعظيمًا لأثرها المجتمعي.