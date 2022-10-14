أكثر من 500 زائر في أول أيام فعالية الصحة النفسية بـ"إرادة الدمام"

انطلقت أمس الخميس، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي ينظمها مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام تحت شعار "الصحة النفسية والرفاهية للجميع" بمشاركة 11 ركنًا توعويًّا في مجمع العثيم مول بالدمام.
وشهدت الأركان المشاركة إقبالًا واسعًا من قبل الزوار منذ انطلاقة الفعالية؛ حيث بلغ عدد زوار اليوم الأول "500 زائر" للاطلاع على محتويات 11 ركنًا توعويًّا، بمشاركة أكثر من 70 متطوعًا، بالإضافة إلى مشاركة كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية، وهيئة حقوق الإنسان، وجمعية الطب النفسي السعودي، وجمعية أسر التوحد في الفعالية، إضافة إلى 7 أركان من المجمع تمثلت في: ركن التوعية والتثقيف، وركن علم النفس الإكلينيكي، وركن للخدمة الاجتماعية، وركن الصيدلية للتثقيف الدوائي، وركن التغذية العلاجية، وركن التمريض، وركن لمبادرة اعرف أرقامك؛ بهدف نشر التوعية ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية تعزيز الصحة النفسية وانعكاسها على صحة الفرد والمجتمع.
وأكد رئيس تشغيل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام الدكتور عبدالسلام بن محمد الجعيب، أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية بين أفراد المجتمع وتقديم الدعم للصحة النفسية.
وأضاف: "نعمل على تكريس الجهود وزيادة العمل في مجال الدعم النفسي الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه المناسبة يأتي ضمن جهود المجمع وخططه في تفعيل المناسبات الصحية العالمية بين أفراد المجتمع، بهدف زيادة الوعي بما تحمله هذه المناسبات من شعارات وبرامج تستهدف جودة الحياة الصحية في كافة المجالات.