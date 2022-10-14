أكثر من 500 زائر في أول أيام فعالية الصحة النفسية بـ"إرادة الدمام"

وشهدت الأركان المشاركة إقبالًا واسعًا من قبل الزوار منذ انطلاقة الفعالية؛ حيث بلغ عدد زوار اليوم الأول "500 زائر" للاطلاع على محتويات 11 ركنًا توعويًّا، بمشاركة أكثر من 70 متطوعًا، بالإضافة إلى مشاركة كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية، وهيئة حقوق الإنسان، وجمعية الطب النفسي السعودي، وجمعية أسر التوحد في الفعالية، إضافة إلى 7 أركان من المجمع تمثلت في: ركن التوعية والتثقيف، وركن علم النفس الإكلينيكي، وركن للخدمة الاجتماعية، وركن الصيدلية للتثقيف الدوائي، وركن التغذية العلاجية، وركن التمريض، وركن لمبادرة اعرف أرقامك؛ بهدف نشر التوعية ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية تعزيز الصحة النفسية وانعكاسها على صحة الفرد والمجتمع.