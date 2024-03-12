"أدوار ومهام المدرسة للتهيئة للاختبارات الوطنية".. لقاء تربوي بـ"تعليم جازان"

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة أداء التعليم، اليوم، لقاءً تربوياً بعنوان أدوار ومهام المدرسة للتهيئة للاختبارات الوطنية "التركيز على الأولويات" مستهدفاً منسوبي ومنسوبات المدارس بتعليم جازان وصبيا.
واستعرض اللقاء عديداً من المحاور، أهمها محور أولويات فرق التحسين والتطوير بالمدرسة، وأولويات التركيز لدى مديري ومديرات المدارس، وأولويات التركيز لدى المعلم، والانضباط المدرسي الركيزة الأولى في التحسين.
وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، أهمية أدوار ومسؤوليات الجميع في رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات كأساس لكل العلوم والمعارف والمهارات والتركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية، وأهمية تركيز المدارس في رفع مستوى جودة تفعيل الممارسات الإيجابية المستهدفة في معايير التقويم المدرسي وما يستلزم من عمليات دعم وتحسين قبلية وبعدية، إلى جانب أهمية تحسين تجربة رحلة الطلاب التعليمية لتكون رحلة ممتعة ومتكاملة.
شهد اللقاء حضور مدير إدارة تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، ومساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.