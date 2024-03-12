"أدوار ومهام المدرسة للتهيئة للاختبارات الوطنية".. لقاء تربوي بـ"تعليم جازان"

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، أهمية أدوار ومسؤوليات الجميع في رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات كأساس لكل العلوم والمعارف والمهارات والتركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية، وأهمية تركيز المدارس في رفع مستوى جودة تفعيل الممارسات الإيجابية المستهدفة في معايير التقويم المدرسي وما يستلزم من عمليات دعم وتحسين قبلية وبعدية، إلى جانب أهمية تحسين تجربة رحلة الطلاب التعليمية لتكون رحلة ممتعة ومتكاملة.