"تعليم الطائف" تطلق حزمة من البرامج الإثرائية العلمية الصيفية للطالبات الموهوبات‎

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم الاثنين، البرامج الإثرائية العلمية الصيفية للعام الدراسي 1445هـ، التي تستهدف الطالبات الموهوبات في كل المراحل الدراسية، وتنفذها إدارة الموهوبات، بمقر الثانوية السابعة؛ بهدف تطوير مهارات الطالبات الموهوبات العلمية، وتنمية السلوك الإبداعي والابتكاري لديهن.
وشملت البرامج العلمية الصيفية سلسلة من الوحدات الإثرائية تضمنت "مهارات البحث العلمي، ومبادئ التصميم الهندسي، والأمن السيبراني، والتشفير وأمن المعلومات، والرعاية الصحية".
وانطلقت اليوم أول سلسلة البرامج الإثرائية ببرنامج "الأمن السيبراني" الذي يستمر يومي الاثنين والثلاثاء، وتستفيد منه أكثر من 40 طالبة موهوبة من المرحلة الثانوية، ويهدف إلى تنمية مهارات الطالبة في أمن المعلومات وحماية برامج الحاسوب وكل الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الرقميـة من محاولات الاختراق، أو الإتلاف، وسرقة المعلومات.