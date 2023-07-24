"تعليم الطائف" تطلق حزمة من البرامج الإثرائية العلمية الصيفية للطالبات الموهوبات‎

وانطلقت اليوم أول سلسلة البرامج الإثرائية ببرنامج "الأمن السيبراني" الذي يستمر يومي الاثنين والثلاثاء، وتستفيد منه أكثر من 40 طالبة موهوبة من المرحلة الثانوية، ويهدف إلى تنمية مهارات الطالبة في أمن المعلومات وحماية برامج الحاسوب وكل الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الرقميـة من محاولات الاختراق، أو الإتلاف، وسرقة المعلومات.