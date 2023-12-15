في دورته الأولى.. مهرجان الرياض للمسرح يواصل فعالياته الثقافية

وشهد المهرجان تنفيذ ورشة عمل عن لغة الحركة والجسد وفن التمثيل على مدى يومين، فيما شهد عرض مسرحيتَي "طليعة هجر" و"صفعة" ضمن مسرحيات الفِرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، القادمة من 8 مدن، إضافة إلى قراءات نقدية للمسرحيتين، قدمها علي خبراني والدكتور محمد الخطيب.