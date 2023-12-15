في دورته الأولى.. مهرجان الرياض للمسرح يواصل فعالياته الثقافية

تتواصل الفعاليات الثقافية لمهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى، برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، ويستضيف دولة تونس بصفتها ضيف الشرف هذا العام.
وشهد المهرجان تنفيذ ورشة عمل عن لغة الحركة والجسد وفن التمثيل على مدى يومين، فيما شهد عرض مسرحيتَي "طليعة هجر" و"صفعة" ضمن مسرحيات الفِرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، القادمة من 8 مدن، إضافة إلى قراءات نقدية للمسرحيتين، قدمها علي خبراني والدكتور محمد الخطيب.
ويستمر المهرجان حتى الـ24 من ديسمبر الجاري في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض عبر العديد من الفعاليات الثقافية لتنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمة من العروض المسرحية السعودية؛ لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.