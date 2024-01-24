محافظ حفر الباطن يتفقّد مركزَ "ساموده" ويلتقي المواطنين ويقف على احتياجاتهم

قام الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ حفر الباطن، بجولة تفقّدية لمركز سامودة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن، والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.
واطّلع خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها رئيس مركز سامودة محمد الشهيل، بحضور أمين أمانة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي، ومدير شرطة حفر الباطن العميد ماجد برجس العتيبي، ومديري الإدارات المعنية، دور المركز وخدماته.
وتفقّد محافظُ حفر الباطن مركزَ مخفر شرطة المركز، واطّلع على سير العمل.
فيما قام محافظ حفر الباطن بزيارة مركز الهلال الأحمر، واستمع لشرح مفصل عن عملهم ونظام استقبال البلاغات وطريقة الاستجابة لها.
واطلع المحافظ على أعمال مركز قوة أمن الطرق بالمركز، والتعرف على دورهم الكامل.
كما التقى المحافظ المواطنين، وأكّد على مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة.