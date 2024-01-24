محافظ حفر الباطن يتفقّد مركزَ "ساموده" ويلتقي المواطنين ويقف على احتياجاتهم

قام الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ حفر الباطن، بجولة تفقّدية لمركز سامودة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن، والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.