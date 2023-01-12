"تعليم الليث" تشارك بمبادرة "معًا" في ملتقى مكة الثقافي

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث بمبادرة "معًا" في ملتقى مكة الثقافي بدورته السابعة، تحت شعار "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات؟"، والذي أطلقه هذا العام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وتأتي مبادرة "معًا" مواكبة لأهداف الملتقى هذا العام بتحسين جودة الحياة في الأحياء العشوائية، بما ينعكس إيجابًا على بناء الإنسان وتنمية المكان.
وتعلي هذه المبادرة من مسؤولية سكان الأحياء العشوائية ومشاركتهم الفاعلة في تطوير أحيائهم، وتخفض التكلفة التشغيلية لهذه الأحياء.
كما تأتي مواكبة لمشروع معالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، ومن شأنها أن تتيح فرصًا تطوعية نوعية لسكان الأحياء العشوائية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.