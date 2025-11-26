انطلاق برنامج "التحليل البعدي في الدراسات التربوية" بتعليم الطائف بمشاركة نخبة من القيادات التعليمية

وأضاف الدكتور الغامدي: يسعى البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: تعريف المشاركين بأسس منهج التحليل البعدي، وتمكينهم من صياغة الأسئلة البحثية المناسبة، وإكسابهم مهارات حساب حجم الأثر وتفسيره تربويًا وإحصائيًا، وتعزيز قدراتهم على قراءة المخططات البحثية المتخصصة، إضافة إلى إعداد تقارير علمية احترافية قابلة للنشر، بما يسهم في الارتقاء بجودة البحوث التربوية ودعم توجهات الوزارة نحو البحث المبني على الأدلة، مثمنًا دور وزارة التعليم ممثلة في مركز البحوث على تنظيم هذه الورشة النوعية التي تستهدف منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف.