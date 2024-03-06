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معهد الأئمة ينظم دورة "الإتقان في قراءة القرآن الكريم" بمساجد عسير

تستمر لمدة 3 أيام .. وتستهدف الخطباء والمؤذنين بجوامع المنطقة
جانب من حضور الدورة التدريبية للأئمة والمؤذنين
جانب من حضور الدورة التدريبية للأئمة والمؤذنين

نظم بمعهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، دورة تدريبية للأئمة والمؤذنين على نظام العقود في منطقة عسير ، بدأت يوم الاثنين أمس الأول وتستمر لمدة ثلاثة أيام بعنوان (الإتقان في قراءة القرآن الكريم) وذلك في جوامع محافظات المنطقة .

وتستهدف الدورة تصحيح النطق ، ومراعاة مخارج الحروف، مع التطبيق العملي، والتدريب على مهارة الاستماع، وذلك في إطار برنامج العناية بمنسوبي المساجد ، ورفع القدرة التطويرية لمستوى الأئمة، وتأهيلهم بما ينمي قدراتهم العلمية.

وصرح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، أن هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة من المناشط والدورات والبرامج الدعوية التي تشرف عليها الوزارة وينفذها الفرع في محافظات ومراكز المنطقة .

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