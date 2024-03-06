معهد الأئمة ينظم دورة "الإتقان في قراءة القرآن الكريم" بمساجد عسير

وصرح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، أن هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة من المناشط والدورات والبرامج الدعوية التي تشرف عليها الوزارة وينفذها الفرع في محافظات ومراكز المنطقة .