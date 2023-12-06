نائب أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة شقراء ويقدم له التهنئة بتمديد التكليف

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف.
وهنأ نائب أمير الرياض، رئيس جامعة شقراء، بالثقة الملكية بتجديد تكليفه رئيساً للجامعة، منوهاً سموه بما يحظى به التعليم من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال رئيس جامعة شقراء: "تشرفت اليوم باللقاء مع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن في مكتب سموه بديوان الإمارة".
وأضاف " أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسموه الكريم على اهتمامه ورعايته ودعمه المتواصل لجامعة شقراء".