"تقني تبوك" يتابع تنفيذ الخطط التدريبية في "المؤسسة العامة" بحقل

وأكد "البلوي" حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال توجيهات محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على بذل المزيد من الجهد والعطاء لاستكمال العملية التدريبية، لبناء جيل وطني متسلح بالمهارة والمعرفة والابتكار، ليساهم في نمو وازدهار وطننا.