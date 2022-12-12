"تقني تبوك" يتابع تنفيذ الخطط التدريبية في "المؤسسة العامة" بحقل

تتابع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، تنفيذ الخطط التدريبية المقرر تطبيقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني في محافظة حقل، للفصل التدريبي الثاني من النظام الثلثي للعام 1444هـ.
والتقى مدير الإدارة بالمنطقة المهندس علي البلوي، اليوم الاثنين، 130 متدربًا مستجدًا في البرنامج التقني لتهيئة المتدربين الجدد.
وأكد "البلوي" حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال توجيهات محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على بذل المزيد من الجهد والعطاء لاستكمال العملية التدريبية، لبناء جيل وطني متسلح بالمهارة والمعرفة والابتكار، ليساهم في نمو وازدهار وطننا.
كما دعا المتدربين للاستفادة من كل التجهيزات التي وفرتها المؤسسة داخل الوحدات التدريبية والمحافظة عليها.