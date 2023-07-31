برعاية سعود بن نهار.. انطلاق مهرجان فواكه صيف الطائف الأربعاء المقبل

ينطلق يوم الأربعاء المقبل مهرجان فواكه صيف الطائف تحت رعاية الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف، بفعاليات متنوعة؛ وذلك بمنتزه الردف.
ويهدف المهرجان إلى إبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بمميزاتها النسبية المختلفة ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية.
ويتضمن المهرجان عرضاً لمحاصيل التين البري والبخارة الخضراء بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة ثلاثة أيام.
من ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: يأتي هذا المهرجان بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، وبمشاركة الجهات الحكومية والاهلية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 مزارعاً ونحالاً وأسرة منتجة.
من جهته، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر المهرجانات الزراعية.
وثمّن "الخليف" و"القاضي" حرص واهتمام محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود على تنمية القطاع الزراعي، ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان مهرجان فواكه صيف الطائف.