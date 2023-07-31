برعاية سعود بن نهار.. انطلاق مهرجان فواكه صيف الطائف الأربعاء المقبل

من ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: يأتي هذا المهرجان بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، وبمشاركة الجهات الحكومية والاهلية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 مزارعاً ونحالاً وأسرة منتجة.