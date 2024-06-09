32 كشافًا من "تعليم الطائف" يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

وأوضح "الغامدي" أن مشاركة كشافة التعليم بالطائف في الحج تعدُّ من الخدمات المتميزة، وحافزًا تكريميًّا لمن يتميّز بالأخلاق والمشاركة الفاعلة طيلة عام دراسي كامل، وهي ذات مدلولات إيجابية لشخصية الشاب السعودي بما يقدمه الكشاف من خدمات تطوعية لضيوف المملكة من حجاج بيت الله الحرام، لافتًا الانتباه إلى أن كشافة تعليم الطائف تشهد تميزًا عامًا بعد عام في مشاركاتها في معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة، وتشرفهم بخدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقعة على وجهة الأرض.