32 كشافًا من "تعليم الطائف" يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج
يشارك 32 كشافًا من إدارة التعليم بمحافظة الطائف، بمعسكرات الخدمة العامة لموسم الحج للعام الحالي 1445هـ، بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي.
وصرّح الدكتور الغامدي بأن أفراد الكشافة المشاركين في الحج يقومون بأعمال المساندة في تنظيم الحشود وإرشاد التائهين ومساعدة العجزة وكبار السن، مبينًا أن جميع أفراد الكشافة التحقوا بالعديد من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية في الإسعافات الأولية، والتدريب على برامج المسح الإلكتروني وفن التعامل مع الآخرين.
وأوضح "الغامدي" أن مشاركة كشافة التعليم بالطائف في الحج تعدُّ من الخدمات المتميزة، وحافزًا تكريميًّا لمن يتميّز بالأخلاق والمشاركة الفاعلة طيلة عام دراسي كامل، وهي ذات مدلولات إيجابية لشخصية الشاب السعودي بما يقدمه الكشاف من خدمات تطوعية لضيوف المملكة من حجاج بيت الله الحرام، لافتًا الانتباه إلى أن كشافة تعليم الطائف تشهد تميزًا عامًا بعد عام في مشاركاتها في معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة، وتشرفهم بخدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقعة على وجهة الأرض.
وحثّ "الغامدي" جميع المشاركين ببذل كل الجهد في خدمة ضيوف الرحمن ضمن الجهود التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.