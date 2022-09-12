"تقنية أبها" تنظّم محاضرة عن مهارات القرن الحادي والعشرين

نظّمت كلية التقنية بأبها محاضرة بعنوان "مهارات القرن الحادي والعشرين" قدمها الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد عسيري مساعد وكيل جامعة تبوك للدراسات العليا والبحث العلمي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية بالجامعة، والمدرب حسن بن مانع آل عمير عضو هيئة التدريب بالكلية، بحضور عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، ووكيلي الكلية للتدريب سالم الغامدي، ولشؤون المتدربين محمد ردعان الشهري، وعدد من رؤساء الأقسام والمدربين والمتدربين وذلك على مسرح الكلية بجوحان.
وقال الدكتور محمد عسيري: إننا نقف أمام مفترق طرق، مؤكدًا أن الشباب هم أداة التقدم والنهضة، ومبينًا أن ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على التعاون والتفكر، وهذا تم ذكره أكثر من 700 موضع في القرآن الكريم، إضافة إلى الشورى والتعامل الراقي مع الجميع.
وقال إن "جودة الحياة تحتاج إلى طاقة إيجابية، واستثمار التفكير الإيجابي والسعي، وإلى مجتمع إنتاجي وليس استهلاكي وهذا من أهداف رؤية المملكة 2030 م".
واستعرض الدكتور محمد عسيري، الطاقة الإيجابية ومصادرها وأشاد خلال محاضرته بالدور الكبير والهام جدا الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، واكسابهم المهارات التدريبية من تذكر وفهم وتطبيق وتحليل.
وأشار إلى أهمية الانضباط والالتزام بمقومات العمل وروح المبادرة والتفاؤل بمستقبل مشرق إن شاء الله، في ظل ما تقوم به حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من مشاريع التنمية العملاقة في جميع المجالات.
كما تحدث المدرب حسن آل عمير، عن الاستعداد للمستقبل ودراسة التفكير الناقد واستشراف المستقبل وبيئات العمل، موضحا أن ساعات العمل زادت من 9 إلى 10 ساعات يومياً، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للتخصيص يقوم بوضع سياسة لتخصيص القطاعات الحكومية وفقًا لرؤية المملكة 2030م.
وأكد أن هناك مهارات وظيفية يطلبها سوق العمل تتمثل في حل المشكلات والتكيف مع ظروف العصر والتواصل والاتصال.
وفي نهاية المحاضرة كرّم عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور محمد عسيري، والمدرب حسن آل عمير، وقدم شكره وتقديره لهما على هذه المحاضرة القيمة.