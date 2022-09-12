"تقنية أبها" تنظّم محاضرة عن مهارات القرن الحادي والعشرين

كما تحدث المدرب حسن آل عمير، عن الاستعداد للمستقبل ودراسة التفكير الناقد واستشراف المستقبل وبيئات العمل، موضحا أن ساعات العمل زادت من 9 إلى 10 ساعات يومياً، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للتخصيص يقوم بوضع سياسة لتخصيص القطاعات الحكومية وفقًا لرؤية المملكة 2030م.