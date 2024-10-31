"نفع" و "تنمية جدة" توقّعان مذكرة توأمة الجمعيات الناشئة لدعمها معرفيًا وإداريًا

يُذكر أن جمعية نفع الخيرية تأسست عام 1434هـ لتدخل عامها الثاني عشر مواصلة حراكها لتحقق العديد من المنجزات التي أسهمت في تفعيل العمل الخيري لسد حاجات المحتاجين والعمل على دعم مستفيديها صحيًا وثقافيًا واجتماعيًا ومهنيًا، وترسيخ وتطوير خدماتها على مستوى منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.