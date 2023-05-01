توقيع عددٍ من الاتفاقيات التبادلية التكاملية بين جمعية "ألزهايمر" وشركائها بالعطاء

واستعرض اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر في جلسته كلمة ترحيبية واستعراض برامج ومشروعات الجمعية للسنة المالية المنتهية 2022، قدمتها صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية، مسارات التحول والتمكين (مساعي، إيراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع) وقامت بعرض شامل عن برامج ومشروعات الجمعية التي تندرج ضمن هذه المسارات والتي أُقيمت على مدار عام 2022.