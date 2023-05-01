توقيع عددٍ من الاتفاقيات التبادلية التكاملية بين جمعية "ألزهايمر" وشركائها بالعطاء

عقدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اجتماع عموميتها الثالث عشر (عن بعد) مساء أمس الأحد، بعنوان الحصاد الرابع عشر.
ويُعد هذا الاجتماع مطلبًا سنويًا وأساسيًا لاستعراض مسيرة عمل الجمعية بحضور ومشاركة من أعضاء العموم للتعرف عن قرب على مشروعاتها وبرامجها، ليتم الاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية.
واستعرض اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر في جلسته كلمة ترحيبية واستعراض برامج ومشروعات الجمعية للسنة المالية المنتهية 2022، قدمتها صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية، مسارات التحول والتمكين (مساعي، إيراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع) وقامت بعرض شامل عن برامج ومشروعات الجمعية التي تندرج ضمن هذه المسارات والتي أُقيمت على مدار عام 2022.
بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2023، ومستهدفات الخطة القادمة، والتي قدمتها رنا المرعي المدير التنفيذي للجمعية، وتم رفع اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية لعام 2022، يمثلها شركة سعد المطرب المكتب الممثل للجهة الإشرافية، واستعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2023، وقدمتها شركة بيكرتيلي م.ك.م وشركاه محاسبون قانونيون.
وضمن نطاق الحوكمة والشفافية والالتزام، تم تهنئة أعضاء العموم بحصول الجمعية على درجة التقييم بنسبة 98 ٪ لهذا العام، وتعيين المكتب المحاسبي لعام 2023، وعدد من القرارات التفويضية للمجلس وأسماء المرشحين للدورة الرابعة لحين الموافقة.
وفي ختام الجلسة، أعلنت الجمعية توقيع عددٍ من الاتفاقيات التبادلية التكاملية بين الجمعية وشركائها بالعطاء وهما كالتالي: أمانة جدة، ومركز سمو الفكر للاستشارات التربوية والتعليمية، وشركة التنفيذ المثالية (إيدكس).
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