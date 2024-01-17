"الزايدي" يبحث مع شركة استثمارية تطوير موقع سياحي بهدا الطائف

بحث أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الأربعاء، مع ممثلي شركة استثمارية محلية، خطط الأمانة في تطوير وتنمية الاستثمارات البلدية والسياحية بالمحافظة.
وناقش اللقاء المواقع الاستثمارية المتاحة بالطائف، والتي تتميز بمقومات الجذب السياحي والترفيهي والعلاجي، وتناسب الرؤية والاستراتيجية التطويرية في المشروعات السياحية النوعية والمستدامة.
واطلع أمين الطائف على عرض قدمه المستثمر حول تطوير موقع سياحي بهدا الطائف، يتضمن إنشاء العديد من المرافق التطويرية من مطاعم وكافيهات وفنادق ومناطق ترفيهية؛ لرفع نسبة الزوار وجذب السياح من داخل المملكة وخارجها.
وتحرص الأمانة على تذليل كل العقبات والمعوقات أمام المستثمرين، وتقديم كل التسهيلات والحوافز لهم، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية بالمحافظة ودعم المواقع بجميع الخدمات البلدية التي من شأنها تنمية الاستثمار.
كما تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسياح، وتحسين المشهد الحضري للطائف، وتطوير وتنويع الفرص الاقتصادية والترفيهية والخدمية والاجتماعية وغيرها.
وأوضحت أمانة الطائف أنها تعمل على تنفيذ مشروعات "أنسنة" المدينة؛ بغرض تطوير وتنمية المشروعات النوعية للنهوض بمزايا الطائف والمساهمة في تعزيز جودة الحياة، انطلاقًا من مكانتها السياحية وجعلها من المدن المميزة والجاذبة للاستثمار والسياحة على مدار العام.