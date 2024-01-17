"الزايدي" يبحث مع شركة استثمارية تطوير موقع سياحي بهدا الطائف

وأوضحت أمانة الطائف أنها تعمل على تنفيذ مشروعات "أنسنة" المدينة؛ بغرض تطوير وتنمية المشروعات النوعية للنهوض بمزايا الطائف والمساهمة في تعزيز جودة الحياة، انطلاقًا من مكانتها السياحية وجعلها من المدن المميزة والجاذبة للاستثمار والسياحة على مدار العام.