"الزمازمة" تُطلق أول مركز متخصص في الإبداع والابتكار

وقال العضو المنتدب لشركة الزمازمة حسن أبوالفرج، في كلمته أثناء افتتاح المركز: إن الشركة تسعى من خلال استراتيجيتها في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتجويد الخدمات المقدمة لهم، بحيث ترتكز على الإبداع والابتكار، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، وينسجم مع توجيهات وزارة الحج والعمرة في خلق باقات خدمة نوعية ومبتكرة وذات جودة عالية.