"الزمازمة" تُطلق أول مركز متخصص في الإبداع والابتكار

أطلقت شركة "الزمازمة"، اليوم الأربعاء، في مقرها بمكة المكرمة، أول مركز متخصص للإبداع والابتكار في شركات أرباب الطوائف، ضمن خطتها الاستراتيجية للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتجويدها.
ودشن المركز وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، بحضور مديرة مركز الإبداع والابتكار بوزارة الحج والعمرة مريم قطب، وعدد من مسؤولي الوزارة، وبمشاركة "عن بعد" من مركز التكنولوجيا الغامرة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بشركة أرامكو.
وقال العضو المنتدب لشركة الزمازمة حسن أبوالفرج، في كلمته أثناء افتتاح المركز: إن الشركة تسعى من خلال استراتيجيتها في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتجويد الخدمات المقدمة لهم، بحيث ترتكز على الإبداع والابتكار، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، وينسجم مع توجيهات وزارة الحج والعمرة في خلق باقات خدمة نوعية ومبتكرة وذات جودة عالية.
وأوضح أن المركز سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ عشر مبادرات متنوعة ومبتكرة ستقدم لأول مرة في موسم الحج المقبل، وهي ضمن حزمة من المبادرات والمشروعات الابتكارية التي تنفذها الشركة خدمة لأغلى وفد.
وأعرب وكيل وزارة الحج والعمرة الدكتور عمرو مداح، عن سعادته بهذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى شركات أرباب الطوائف، والتي تهدف إلى التنويع في الخدمات المتميزة والمبتكرة وسيكون لها أثر كبير لدى ضيوف الرحمن، وتوسع من وجود شركة "الزمازمة" في منظومة الحج والعمرة.
وقال "مداح": تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تاريخ الزمازمة وآلية العمل المنهجية التي تمضي عليها الشركة، وتعمّق مفهوم إثراء تجربة الضيف من خلال تطويع التقنية والابتكارات في الارتقاء بالخدمات، وهو ما يعزز من تواجد الشركة وفاعليتها في التحول الرقمي والخدمات لضيوف الرحمن.
وتابع: "هذه التجربة لإطلاق مركز الإبداع والابتكار تعد أسبقية لشركة الزمازمة بين شركات أرباب الطوائف، ما يؤكد نضج التجربة للشركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تنويع منتجاتها ويقود لتحسين الخدمة وتطورها وهذا ما لمسناه في الارتقاء بالخدمات المقدمة".
وشارك مدير مركز التكنولوجيا الغامرة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بشركة أرامكو المهندس أحمد عبدالرحمن، "عن بعد" أثناء افتتاح مركز الإبداع والابتكار بشركة "الزمازمة"، بورقة عمل مختصرة استعرض فيها أحدث التقنيات المتطورة في تطوير الأعمال وتجويدها، كواحدة من مبادرات الشركة المستقبلية في مد جسور مع جهات متخصصة في الإبداع والابتكار.
كما شارك في تدشين أول مركز متخصص في الإبداع والابتكار بشركة الزمازمة مدير الإبداع والابتكار بوزارة الحج والعمرة مريم قطب، ومدير مركز ريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة محمد المحمودي، ونائب مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة سعيد الغامدي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة.
وكان في استقبالهم بشركة الزمازمة، العضو المنتدب حسن أبو الفرج، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله قزاز، وأمين مجلس إدارة الشركة أيمن سليمان أبوغلية وأعضاء الفريق التنفيذي.