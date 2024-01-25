"تعليم الأفلاج" توظف الذكاء الاصطناعي في رسائلها التوعوية

توظف إدارة تعليم الأفلاج، الذكاء الاصطناعي في رسائلها التوعوية الإعلامية الموجهة للمجتمع التعليمي، عن أهمية الانضباط المدرسي، ورفع مستوى التحصيل الدراسي والمواظبة.
وتحظى التجربة بوصول الرسالة التوعوية في صورة تربوية مدعومة بتقنية إلكترونية، تسهل وصول المعلومة للمتلقي، وتفتح آفاق تطوير مهارات الطلبة التعليمية.
وتبث إدارة تعليم الأفلاج، الرسائل التوعوية بعدد من اللغات الأجنبية، مستفيدة من تلك التقنية الحديثة للذكاء الاصطناعي.
وتهدف التجربة إلى التثقيف والتوعية وتعزيز السلوك الإيجابي وتطوير الإمكانيات البشرية وقدراتها الفنية ومواكبة التطور التقني التعليمي والتجديد في الطرح لوصول الرسائل التوعوية بصورة حديثة.