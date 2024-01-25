"تعليم الأفلاج" توظف الذكاء الاصطناعي في رسائلها التوعوية

توظف إدارة تعليم الأفلاج، الذكاء الاصطناعي في رسائلها التوعوية الإعلامية الموجهة للمجتمع التعليمي، عن أهمية الانضباط المدرسي، ورفع مستوى التحصيل الدراسي والمواظبة.