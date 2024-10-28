"وقاء" يعقد الاجتماع الختامي للبرنامج الإقليمي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بجدة

وتوصل البرنامج إلى عدة مخرجات، منها تعزيز الحوكمة التي تدعم السياسات واللوائح المكافحة المستدامة لسوسة النخيل الحمراء، بما يشمل الممارسات الخاصة بصحة النبات وإدارة الحجر النباتي للسيطرة على هذه الآفة، والاستخدام الرشيد للمبيدات. كما سلط البرنامج الضوء على نظام الرصد والكشف المبكر وتقييم المخاطر المرتبطة بانتشار سوسة النخيل الحمراء، إضافة إلى دعم البحوث والابتكارات العلمية لإيجاد حلول طويلة الأجل.