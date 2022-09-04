الرئيس التنفيذي "لأجلهم" يشيد برعاية القيادة لمؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

وتناول اللقاء عدداً من المحاور تهدف إلى تفعيل الشراكة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ بعض الفعاليات المشتركة في هذا الإطار مع مناقشة بعض المقترحات الممكن تطبيقها مستقبلاً على أرض الواقع من برامج تعكس أهمية تطبيق رؤية 2030 في العمل المجتمعي وتفعيل برامج مبتكرة تدعم ذوي الإعاقة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، والتي تأتي من خلال تطوير الدور المجتمعي والإنساني للعمل بشكل أكثر احترافية وفقاً لعمل مؤسسي كامل.