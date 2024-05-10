"سعي".. مبادرة تطلقها جمعية طاقات لتمكين الشباب في سوق العمل

أطلقت جمعيةُ طاقات الشبابية بمكة المكرمة مبادرةَ "سعي" بالشراكة مع مكتب الضمان الاجتماعي والغرفة التجارية بمكة، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص تدريبية وتأهيلية متخصّصة تساعد الشباب في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المهنية، ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، وذلك خلال الفترة من 13 مايو الجاري إلى 20 مايو 2024م.
وتأتي مبادرة "سعي" كجواب مُلِحّ على احتياجات الشباب، تهدف إلى تمكينهم وتجهيزهم لدخول سوق العمل بثقة واستعداد بعد خضوعهم لتدريب وتأهيل مهني يسهم في رفع كفاءتهم، ومواكبةً لرؤية السعودية 2030 وتعزيزًا لدور القطاع غير الربحي في تحقيق هذا الهدف، كما تسلّط هذه المبادرة الضوء على ندرة البرامج والمبادرات المتخصصة لمثل هذا الغرض في مكة المكرمة.
وتقدم جمعية طاقات الشبابية بمكة المكرمة خدماتها كأول جمعية شبابية مسجّلة برقم 1917 في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تغطّي منطقة مكة المكرمة. تتخصّص الجمعية في تطوير قدرات ومهارات الشباب وتمكينهم، مع تقديم برامج تنموية شاملة تشمل التوعية والتربية والاجتماع والمهن.
يعتبر تأسيسُ الجمعية في مدينة مكة المكرمة خطوةً نحو تمكين الشباب وبناء مجتمع أكثر تفاعلًا وتنميةً.
وتعليقًا على إطلاق المبادرة: أعربت إدارة جمعية طاقات الشبابية عن فخرها بالمبادرة التي تعكس التزامها بدعم وتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لهم لتحقيق طموحاتهم المهنية.
ودعت الجمعيةُ جميعَ الشباب المهتمّين بالانضمام إلى البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة في إطار مبادرة "سعي" للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة وبناء مستقبل واعد ومهني مشرق.