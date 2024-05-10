"سعي".. مبادرة تطلقها جمعية طاقات لتمكين الشباب في سوق العمل

وتأتي مبادرة "سعي" كجواب مُلِحّ على احتياجات الشباب، تهدف إلى تمكينهم وتجهيزهم لدخول سوق العمل بثقة واستعداد بعد خضوعهم لتدريب وتأهيل مهني يسهم في رفع كفاءتهم، ومواكبةً لرؤية السعودية 2030 وتعزيزًا لدور القطاع غير الربحي في تحقيق هذا الهدف، كما تسلّط هذه المبادرة الضوء على ندرة البرامج والمبادرات المتخصصة لمثل هذا الغرض في مكة المكرمة.