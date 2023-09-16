وكيل محافظة المجمعة يدشن مهرجان المجمعة للتمور والعسل

افتُتح مهرجان المجمعة للتمور والعسل في حديقة المقصورة بالمجمعة، اليوم السبت، برعاية المحافظ الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل.
ودشن وكيل محافظة المجمعة خالد بن محمد البابطين، نيابةً عن محافظ المجمعة، مهرجان المجمعة للتمور والعسل؛ حيث تَجول في أجنحة المهرجان، مستمعًا لشرح وافٍ عنها.
والْتقى وكيل المحافظة، عددًا من المزارعين المشاركين وتبادل معهم الحديث والمرئيات، وحثهم على الحرص على جودة المنتجات المحلية.
كما زار عددًا من الأجنحة المشاركة من القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية.
يُذكر أن المهرجان قد جاء بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن عدد من المهرجانات التي تنفذها في مناطق المملكة.