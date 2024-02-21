"السيف" : يوم التأسيس شكّل نقطة تحول في مسيرة السعودية التنموية بالمجالات كافة

رفع د. عبد الرحمن بن سالم السيف رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وأكد " السيف" أن يوم التأسيس من شأنه تعزيز الهوية الوطنية وتكاتف الشعب والتفافه حول قيادته بأبهى صور التلاحم والوفاء ، ويجسد المعاني والقيم الوطنية للمناسبة ويساهم بغرس قيم الولاء والاعتزاز بالوطن. حيث يعد هذا اليوم حدثاً تاريخياً ومن دواعي الاحتفاء بهذا اليوم الأغر ترسيخ حب الوطن في نفوس النشء، وتثقيفهم بمرحلة تأسيس هذه الدولة المباركة التي أضاءت بمجدها أصقاع المعمورة، ونشأت على العراقة والأصالة.
وتابع " السيف" قائلاً : نستذكر في هذا اليوم المجيد البطولات والتضحيات التي قام بها رجال أكفاء ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والرِّفعة والقوة . ونستلهم منه البطولات والإنجازات ، ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف مسيرة العطاء والنماء التي تمتد لأكثر من ثلاثة قرون وتجسّد العمق التاريخيّ للمملكة ، حيث شكّل يوم التأسيس نقطة تحول نحو المجد والسؤدد والتطوير إلى أن تبوأت المملكة بفضل الله سبحانه ثم قيادتنا الرشيدة صدارة العالم وفي مقدمة الرَّكب العالمي، وفي مصاف الدول المتقدمة، في كافة المجالات فأصبحت ذات قرار مؤثر عالمياً، تدعو إلى السلام والأمان لكافّة شعوب الأرض، وذلك انطلاقاً من مبدأ الإنسانية والقيم النبيلة التي نشأت عليها هذه البلاد المباركة، وأيّدها ملوك البلاد على مرّ العصور، وسارَ عليها أبناء هذا الوطن المعطاء.
وشدد على أن يوم التأسيس المجيد يأتي في ظل رؤية المملكة 2030 التي كانت السبب الرئيس في صنع طفرات اقتصادية واجتماعية مهمة طوال هذه السنوات التي شهدنا فيها المنجزات التي تعد غير مسبوقة في عهد القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي الختام دعا "السيف " المولى عز وجل أن يديم أمن هذا الوطن واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الرشيدة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم .