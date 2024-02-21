"السيف" : يوم التأسيس شكّل نقطة تحول في مسيرة السعودية التنموية بالمجالات كافة

وتابع " السيف" قائلاً : نستذكر في هذا اليوم المجيد البطولات والتضحيات التي قام بها رجال أكفاء ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والرِّفعة والقوة . ونستلهم منه البطولات والإنجازات ، ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف مسيرة العطاء والنماء التي تمتد لأكثر من ثلاثة قرون وتجسّد العمق التاريخيّ للمملكة ، حيث شكّل يوم التأسيس نقطة تحول نحو المجد والسؤدد والتطوير إلى أن تبوأت المملكة بفضل الله سبحانه ثم قيادتنا الرشيدة صدارة العالم وفي مقدمة الرَّكب العالمي، وفي مصاف الدول المتقدمة، في كافة المجالات فأصبحت ذات قرار مؤثر عالمياً، تدعو إلى السلام والأمان لكافّة شعوب الأرض، وذلك انطلاقاً من مبدأ الإنسانية والقيم النبيلة التي نشأت عليها هذه البلاد المباركة، وأيّدها ملوك البلاد على مرّ العصور، وسارَ عليها أبناء هذا الوطن المعطاء.