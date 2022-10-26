إمارة وتعليم عسير يدخلان على خط تكريم "عبدالرحمن" بعد إنقاذه مواطنًا انقلبت سيارته واشتعلت بها النيران

كرّمت إمارة منطقة عسير ممثلةً في محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، الشاب عبدالرحمن بن أحمد علي القنوي 17 عامًا؛ نظير قيامه بعمل بطولي على طريق رعلة قنا عندما باشر حادث انقلاب مركبة، وأطفأ حريقها، وأخرج سائقها، وأبلغ الجهات المختصة.
وقال "الفلقي": ما قام به عبدالرحمن يدعو للفخر والاعتزاز وهو ديدن كل سعودي، داعيًا للشاب بالتوفيق في حياته المستقبلية.
من جهة أخرى، استقبل مدير "تعليم محايل" منصور بن عبدالله آل شريم الطالب عبدالرحمن الذي يدرس بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أسامة بن زيد بقنا، وقدّم له الشكر على ما قام به تجاه شخص لا يعرفه وقال: نفخر بمثل هذا العمل الإنساني.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر الخبر مساء أول أمس بعنوان "بطولة شاب تنقذ آخر انقلبت مركبته واشتعلت النيران بها بـ"رعلة قنا ".. وهذا ما حدث" وجاء في الخبر: تسببت شجاعة شاب في إنقاذ آخر انقلبت مركبته واشتعلت النيران بها على طريق رعلة قنا مساء اليوم.
وتفصيلًا، نجح الشاب عبدالرحمن بن أحمد القنوي (17 عامًا) بعد إرادة الله في إنقاذ شاب آخر إثر انقلاب مركبته بطريق رعلة شمال قنا عسير بعد انحرافها وانقلابها واشتعال النيران بها عند الساعة العاشرة من مساء اليوم.
وقال بطل الحادثة الشاب عبدالرحمن في حديث خصّ به "سبق": أوقفت مركبتي وترجلت لإنقاذ قائد المركبة لأتفاجأ باشتعال النيران في سيارته، وهو ما جعلني أعود، وأحضر طفاية الحريق وأطفئ الحريق، وأقوم بكسر زجاج السيارة المنكوبة من طراز تويوتا كامري، وإخراج قائدها المصاب، ثم الاتصال على كل من الهلال الأحمر والشرطة والدفاع المدني والبقاء معه، لحين وصول تلك الجهات، ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.