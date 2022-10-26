إمارة وتعليم عسير يدخلان على خط تكريم "عبدالرحمن" بعد إنقاذه مواطنًا انقلبت سيارته واشتعلت بها النيران

وقال بطل الحادثة الشاب عبدالرحمن في حديث خصّ به "سبق": أوقفت مركبتي وترجلت لإنقاذ قائد المركبة لأتفاجأ باشتعال النيران في سيارته، وهو ما جعلني أعود، وأحضر طفاية الحريق وأطفئ الحريق، وأقوم بكسر زجاج السيارة المنكوبة من طراز تويوتا كامري، وإخراج قائدها المصاب، ثم الاتصال على كل من الهلال الأحمر والشرطة والدفاع المدني والبقاء معه، لحين وصول تلك الجهات، ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.