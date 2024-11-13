أمير تبوك يدشن الموقع الإلكتروني للإمارة بهويته الجديدة

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الموقع الإلكتروني لإمارة المنطقة بهويته الجديدة، كما أطلق عددًا من الخدمات الإلكترونية المقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه، مع فريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة.
واستمع أمير تبوك إلى شرح عن آلية عمل الموقع الإلكتروني والذي يتيح للمواطنين والمقيمين الاستفادة من جميع الخدمات الرقمية التفاعلية التي تقدمها الإمارة.
كما اطلع على آلية تطوير خدمات الذكاء الإصطناعي ودمجها مع الموقع الإلكتروني؛ لتوفير تجربة رقمية مبتكرة في تقديم الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر منظومة متكاملة من الأنظمة الداخلية.
كما بارك أمير تبوك حصول إمارة المنطقة على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000، والتي تجسد التزام الإمارة بتقديم خدمات رقمية بكفاءة عالية، وتعزز الموثوقية والشفافية في القطاع الحكومي.
وتعد هذه الشهادة الثالثة من معايير الأيزو العالمية التي حصلت عليها الإمارة.
وقال: أهنئكم على هذا الإنجاز، وفخور بكم وأنا أشاهد القائمين على هذا العمل شبابًا سعوديين مؤهلين، مثمنًا جهود فريق عمل إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة.
ونوه الأمير فهد بن سلطان بالنقلة النوعية التي تشهدها إمارة المنطقة من خلال الاستفادة من التقنية الإلكترونية، وفق أحدث التطبيقات والتعاملات الإلكترونية، والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية.