أمير تبوك يدشن الموقع الإلكتروني للإمارة بهويته الجديدة

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالنقلة النوعية التي تشهدها إمارة المنطقة من خلال الاستفادة من التقنية الإلكترونية، وفق أحدث التطبيقات والتعاملات الإلكترونية، والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية.