شاهد.. انطلاق دوري كرة القدم لكليات فرع جامعة طيبة بينبع بمشاركة 5 مجموعات

وتهدف البطولة إلى تفعيل النشاط اللاصفي، وزيادة نسبة المشاركين في الأنشطة البدنية والترويحية، وبثّ روح المنافسة بين الكليات، وتنمية مهارات وقدرات الطلاب، وإعداد الطلاب للمشاركة في المنتخبات الجامعية والوطنية، وتوعية الطالب بأهمية الرياضة البدنية على الصحة والعقل.