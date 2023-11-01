شاهد.. انطلاق دوري كرة القدم لكليات فرع جامعة طيبة بينبع بمشاركة 5 مجموعات

انطلقت، مساء أمس الثلاثاء، منافسات دوري كرة قدم لكليات فرع جامعة طيبة بينبع، التي تنظّمها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في إدارة شؤون الطلاب بينبع "النشاط الرياضي"، بمشاركة خمس كليات، بالتعاون مع نادي رضوى الرياضي.
وقُسّمت فرق الكليات المشاركة إلى خمس مجموعات، وضمّت كليات علوم وهندسة الحاسبات والهندسة وإدارة الأعمال وكلية العلوم والكلية التطبيقية.
جاءت المباراة الأولى بين كلية علوم وهندسة الحاسبات وكلية العلوم، وانتهت بفوز وتأهّل كلية علوم وهندسة الحاسبات إلى نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح.
وأقيمت المباراة الثانية بين كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم، وانتهت بفوز كلية العلوم بهدف وحيد دون مقابل، وتأهّلت كلية العلوم إلى نصف النهائي.
أما المباراة الثالثة فكانت بين كلية الهندسة وكلية العلوم، وانتهت بانتصار كلية الهندسة بنتيجة 4 أهداف دون ردّ، وتأهّل فريق كلية الهندسة إلى نهائي البطولة.
وسوف يستمرّ الدوري إلى يوم الخميس، وتتويج الفريق الفائز بالبطولة.
وتهدف البطولة إلى تفعيل النشاط اللاصفي، وزيادة نسبة المشاركين في الأنشطة البدنية والترويحية، وبثّ روح المنافسة بين الكليات، وتنمية مهارات وقدرات الطلاب، وإعداد الطلاب للمشاركة في المنتخبات الجامعية والوطنية، وتوعية الطالب بأهمية الرياضة البدنية على الصحة والعقل.