"أسرة جازان" تحتفي بكبار السن في يومهم العالمي

نفّذت لجنةُ شؤون الأسرة بمنطقة جازان، ممثلة في لجنة كبار السن، الأحد؛ مبادرةَ "ما نسيناكم"، بمناسبة "اليوم العالمي لكبار السن 2023"، وذلك بمركز الفروسية للخيل بمدينة جيزان، بحضور رئيسة لجنة شؤون الأسرة الدكتورة أميمة البدري.
وقالت رئيسة لجنة كبار السن الدكتورة نهى الشريف: إن المبادرة استهدفت الاحتفاء بكبار السن، وبثّ روح الفرح والسرور، وإدخال السعادة إلى قلوبهم، ومشاركتهم هذه المناسبة؛ تقديرًا لدورهم المجتمعي الكبير، وتعريف المجتمع باحتياجاتهم.
وأضافت "الشريف": أن الاحتفاء تضمّن إلقاء قصائد شعرية، وتقديم عروض متنوعة للفروسية.
وجاءت المبادرة بمشاركة من الإدارة العامة للتعليم بجازان، وصحة جازان، وعددٍ من الجمعيات المتخصصة والفرق التطوعية.