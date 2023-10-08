"أسرة جازان" تحتفي بكبار السن في يومهم العالمي

وقالت رئيسة لجنة كبار السن الدكتورة نهى الشريف: إن المبادرة استهدفت الاحتفاء بكبار السن، وبثّ روح الفرح والسرور، وإدخال السعادة إلى قلوبهم، ومشاركتهم هذه المناسبة؛ تقديرًا لدورهم المجتمعي الكبير، وتعريف المجتمع باحتياجاتهم.