"الثقافة والفنون" بجدة تقيم حفل معايدة وتعلن عن توقيع مشروع "بنك الفن"

أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة حفل معايدة للمثقفين والفنانين، حيث اشتمل على معرض للفنون البصرية بمشاركة كبار الفنانين في مجال الخط والتصوير والرسم والنحت والمجسمات، كما قدم العديد من الفقرات الغنائية والمجسات والكلمات المعبرة عن الروح التي تجمع الفنانين في الجمعية.