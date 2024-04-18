"الثقافة والفنون" بجدة تقيم حفل معايدة وتعلن عن توقيع مشروع "بنك الفن"

أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة حفل معايدة للمثقفين والفنانين، حيث اشتمل على معرض للفنون البصرية بمشاركة كبار الفنانين في مجال الخط والتصوير والرسم والنحت والمجسمات، كما قدم العديد من الفقرات الغنائية والمجسات والكلمات المعبرة عن الروح التي تجمع الفنانين في الجمعية.
وفي التفاصيل، بدأ الحفل باستقبال الحضور بالقهوة السعودية التي قُدمت مع الأزياء التراثية وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، بعد ذلك افتتح مدير عام الجمعية خالد الباز معرض "دامت أعيادنا" بحضور محمد آل صبيح مدير جمعية جدة، وقنصل عام العراق بجدة وقنصل سلطنة عمان بجدة وقنصل مصر بجدة وكبار الفنانين يتقدمهم الفنان التشكيلي ضياء عزيز والفوتوغرافي خالد خضر والكاتب الروائي عبده خال والفنان طلال سلامة والشاعر الدكتور صالح الشادي والفنان ربيع الأخرس والشاعر ضياء خوجة والفنان أحمد حسين والفنان حسين دقاس والفنان منصور المطيري والفوتوغرافية سوزان باعقيل وجمع غفير من المثقفين والفنانين.
وبعدها قُدمت كلمات الترحيب والمجسات الترحيبية والأغاني والقصائد الشعرية وأعلن مدير عام الجمعية عن توقيع عقد مشروع بنك الفن كما أعلن عن تبني الجمعية لعمل غنائي يجمع الفنان طلال سلامة بالشاعر صالح الشادي بمناسبة عام الإبل.
وشكر محمد آل صبيح الجميع على الحضور والمشاركة في حفل المعايدة وقال إن الجمعية بيت لكل مثقف وفنان، مضيفًا أن الفنانين هم ثروة الجمعية الحقيقية وعليهم الرهان في التعبير عن روح المجتمع وعن هوية الوطن.