مدير الهلال الأحمر بنجران يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي

استقبل مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري، اليوم الثلاثاء، في مقر فرع الهيئة، نائب الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي الدكتور راشد آل قضيع، النائب للتميز والجودة، الدكتور علي غرابان آل منصور.
وشملت الزيارة جولة على مركز القيادة والتحكم بفرع الهيئة واستمعوا لشرح وافٍ عن أجهزة الاتصالات وبرامج العمليات المستخدمة بمركز القيادة والتحكم.
وكيفية استقبال البلاغات وترحيلها للفرق الإسعافية ومتابعتها حتى وصولها للموقع وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للحالة الإسعافية وإيصالها للمستشفى والتواصل مع المستشفيات بالمنطقة لاستقبال الحالات.
وفي الختام، قدّم مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، شكره وتقديره للتجمع الصحي على هذه الزيارة.
وأعرب نائب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي، عن سعادته بهذه الزيارة واطلاعهم على التطور الكبير الذي وصلت له الهيئة من خلال التقنية الحديثة والتي تنعكس إيجابًا على طالب الخدمة الإسعافية.