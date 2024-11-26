مدير الهلال الأحمر بنجران يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي

استقبل مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري، اليوم الثلاثاء، في مقر فرع الهيئة، نائب الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي الدكتور راشد آل قضيع، النائب للتميز والجودة، الدكتور علي غرابان آل منصور.