"سقيا الماء" الخيرية بمكة المكرمة تنظّم مبادرة "حياتي أمانة"

نفذت جمعيةُ "سقيا الماء" الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، مبادرةَ "حياتي أمانة" في مقر مركز بيت الشباب بجدة، بمشاركة مجمع إرادة للصحة النفسية، وجمعية كفى، ومركز تناغم للاستشارات الأسرية.
تستهدف المبادرةُ تفعيلَ الدور الوقائي من المخدرات، ومشاركة الجهود الوطنية لبناء كوادر وطنية واعية محصنة ذاتيًّا، وقادرة على مواجهة هذا الخطر الذي يترصّد شبابنا كل يوم.
وجسدت المبادرة عددًا من الفعاليات المصاحبة، كممر حياتي أمانة الذي يجسّد حياة المتعاطي التي تسبب أسرة مفككة، مرورًا بمراحل الإدمان والألم، وصولًا إلى علاج المدمن الذي يساهم في استعادة وبناء أسرة سعيدة.
وأكد رئيسُ مجلس إدارة الجمعية عائض بن عبدالله بن درهم، أهميةَ تكامل الأدوار لمؤسسات المجتمع في دعم الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، مشيرًا إلى أن المسؤولية الاجتماعية لجمعية سقيا تحتّم علينا هذه المشاركة التي بادرت الجهات المتعاونة للمشاركة فيها، مثمّنًا دور تلك الجهات في عكس صورة مثالية لما ينبغي من تعاون لدعم هذه الحملة.
ودعا "ابن درهم" إلى التكاتف في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية في التصدي لهذه الآفة، وأهمية الحفاظ على صحة الأبناء وسلامة أبدانهم وعقولهم، وتعريفهم بأضرار المخدرات، ونوّه إلى جهود الجهات المعنية المستمرة في محاربة خطر انتشار المخدرات لتحقيق هدف المملكة من هذه الحملة لترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم تصديًا لمشكلة المخدرات، وتعزيز استراتيجيتها وجهودها في مجال مكافحتها.
كما شملت الفعاليات تبرعًا وقفيًّا ساهمت خلاله الجمعية بتكريم شهيد الوطن رئيس الرقباء محمد بن عبداللطيف العجلان، والتي دونت سجلات الشرف والبطولة اسمه، رحمه الله، كأول شهيد في الحرب على المخدرات، التي شنتها المملكة للقضاء على هذه الآفة التي تدمر الوطن والأبناء.
وتسلّم التكريم ابن الشهيد "أصيل" الذي شكر للجمعية هذه المبادرة، وأكد أن ما قدمه والده في سبيل خدمة الوطن وحماية أبناء سيبقى تاجًا على جبين كل مخلص، كما تم خلال المبادرة تكريم الجهات المشاركة والفرق التطوعية التابعة للجمعية.