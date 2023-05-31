"سقيا الماء" الخيرية بمكة المكرمة تنظّم مبادرة "حياتي أمانة"

وأكد رئيسُ مجلس إدارة الجمعية عائض بن عبدالله بن درهم، أهميةَ تكامل الأدوار لمؤسسات المجتمع في دعم الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، مشيرًا إلى أن المسؤولية الاجتماعية لجمعية سقيا تحتّم علينا هذه المشاركة التي بادرت الجهات المتعاونة للمشاركة فيها، مثمّنًا دور تلك الجهات في عكس صورة مثالية لما ينبغي من تعاون لدعم هذه الحملة.