محافظ القويعية يستعرض نسب إنجاز مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة

وأكّد أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، يوليان اهتمامًا بالغًا بالرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطن وتحسن من البنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بما صدر من توصيات خلال الجلسة.