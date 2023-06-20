محافظ القويعية يستعرض نسب إنجاز مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة

ترأس محافظُ القويعية سعد بن محمد بن معمر، اليوم؛ الجلسةَ الثالثة للمجلس المحلي في دورته السادسة للعام 1444هـ، في قاعة الاجتماعات بمقرّ المحافظة، بحضور أعضاء المجلس ورؤساء ومدراء الإدارات الحكومية.
ورحّب "ابن معمر" بالحاضرين من أعضاء المجلس، واستعرض معهم توصيات الجلسة السابقة، وما تم حيال تلك التوصيات من إجراءات.
واستعرض اجتماع المجلس جدول أعمال الجلسة المطروح؛ ومنها عرض تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة عبر شاشة البروجكتور، ودراسة المقترحات الخدمية المقدمة من بعض المواطنين.
وفي الختام حثَّ "المحافظ" الجميع على أهمية توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات، وبذل العمل على المتابعة والتنفيذ وفقًا للتوجيهات الحكيمة.
وأكّد أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، يوليان اهتمامًا بالغًا بالرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطن وتحسن من البنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بما صدر من توصيات خلال الجلسة.