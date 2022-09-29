"العاصمي": ولي العهد شخصية متزنة في التعامل مع مختلف القضايا والظروف العالمية

وقال "العاصمي": إن هذا القرار يؤكد المكانة الدولية المرموقة لصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بصفته واحدًا من أبرز الشخصيات القيادية المؤثّرة عالميًا، والأدوار والإنجازات الاستثنائية التي حققها سموّه على المستويين المحلّي والدولي، وما يملكه -حفظه الله- من فكرٍ قياديٍ فذٍّ، ورؤى تطويرية طموحة، ونهج سياسي حكيم ومُتّزن في التعامل مع مختلف القضايا والظروف العالمية.