بلدية بيشة تُنفذ 70 جولة رقابية لإزالة المُخلّفات ومعالجة التشوه البصري

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن "البلدية وضعت خطة عمل لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية يوميًا، حيث تم تنفيذ 70 جولةً رقابيةً في أسبوع، وتم فيها رصد الكثير من المخالفات"، موضحًا أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات ترك بقايا مواد البناء خارج سور المنزل أو في الأرض الفضاء، وإتلاف الشوارع عند خلط الإسمنت، وعدم وضع سواتر خارجية أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية، إضافة إلى عدم نظافة الموقع أثناء أعمال الإنشاء وبعد الانتهاء.