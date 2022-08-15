بلدية بيشة تُنفذ 70 جولة رقابية لإزالة المُخلّفات ومعالجة التشوه البصري

سعيًا لرفع نسب الامتثال ومعالجة التشوه البصري والمحافظة على النظافة العامة، نفذت بلدية بيشة 70 جولةً ميدانيةً في أسبوع، وذلك لإزالة مُخلّفات البناء، ضمن حملة إزالة مخلفات البناء ومعالجة مظاهر التشوه البصري.
وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن "البلدية وضعت خطة عمل لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية يوميًا، حيث تم تنفيذ 70 جولةً رقابيةً في أسبوع، وتم فيها رصد الكثير من المخالفات"، موضحًا أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات ترك بقايا مواد البناء خارج سور المنزل أو في الأرض الفضاء، وإتلاف الشوارع عند خلط الإسمنت، وعدم وضع سواتر خارجية أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية، إضافة إلى عدم نظافة الموقع أثناء أعمال الإنشاء وبعد الانتهاء.
وأكد أن هذه الجولات تستهدف الحد من مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وفق معايير تراعي الاستدامة البيئية وتعزيز المظاهر الجمالية.
وأضاف "آل جلبان" أن "الحملة ستسهم في معالجة التشوّهات البصرية ومعالجة آثار البيئة التي تتسبب فيها مخلفات البناء"، مؤكدًا أن الجولات الرقابية مستمرة على المباني التي قيد الإنشاء، وسيتم التأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم لتحقيق أعلى معايير الجودة والأمان في المنشآت والمحلات والمشاريع، بما يساهم في رفع نسب الامتثال ومعالجة التشوه البصري والمحافظة على النظافة العامة.
وشدد على أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين التي تُرصد عليهم المخالفات، سواء من الفرق البلدية الميدانية أو التي تصل للبلدية عبر مركز البلاغات 940.