بالصور.. "صون النعمة" في الأفلاج تحقق شهادة الآيزو

تصوير- عمار ياسر: احتفلت جمعية "صون" لحفظ النعمة في محافظة الأفلاج، مساء أمس، بحصولها على شهادة الآيزو: 9001:2015، في نظام إدارة الجودة، في إنجاز هو الأول من نوعه بالمحافظة.