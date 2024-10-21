بالصور.. "صون النعمة" في الأفلاج تحقق شهادة الآيزو

تصوير- عمار ياسر: احتفلت جمعية "صون" لحفظ النعمة في محافظة الأفلاج، مساء أمس، بحصولها على شهادة الآيزو: 9001:2015، في نظام إدارة الجودة، في إنجاز هو الأول من نوعه بالمحافظة.
شهد الحفل الذي عقد في مقر الجمعية، عدد من ممثلي القطاعات الحكومية وجمعيات القطاع الثالث والعديد من الأهالي.
وتضمنت فقرات الحفل كلمة لرئيس جمعية "صون" عثمان بن عبدالله العثمان، أشار فيها إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة لجهود جماعية استمرت لأشهر من العمل الجاد والتحليل الاستراتيجي.
وقال: هذه الشهادة ليست مجرد وسام نعتز به، بل دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء مؤسسة تعتمد على الابتكار والاستدامة في كل ما تقدمه.
وأكد في الوقت نفسه أن الحصول على شهادة الآيزو، يعد علامة فارقة في مسيرة الجمعية، إذ تُمنح هذه الشهادة فقط للمنظمات التي تطبق معايير صارمة في الجودة وتلتزم بتحسين عملياتها باستمرار.
يذكر أن "صون النعمة" بالأفلاج جدولت في استراتيجيات خطة عملها المستقبلية مستهدف بأن تكون المحافظة الأقل هدرًا للطعام عام 2030.